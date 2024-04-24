У Харкові та області оновлять графіки відключення світла

Нагадаємо, у Харкові та області через російські удари по енергетичних об'єктах зберігаються перебої зі світлом. Саме тому було прийнято рішення щодо введення графіків відключення електроенергії.

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - написав Синєгубов.

У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.

Що передувало

Росія посилила ракетні та дронові атаки по місту Харків. Зокрема, 11 квітня під час атаки в Харківській області перестали працювати дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Одна з пошкоджених ТЕЦ живила Харків.

А ось 22 квітня росіяни поцілили ракетою по телевежі Харкова.

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