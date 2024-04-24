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В Харькове и области обновят графики отключения света

Иллюстративное фото: в Харькове и области будут введены новые графики отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Харькове и области с 25 по 28 апреля будут действовать обновленные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Напомним, в Харькове и области из-за российских ударов по энергетическим объектам сохраняются перебои со светом. Именно поэтому было принято решение о введении графиков отключения электроэнергии.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - написал Синегубов.

В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток света не будет.

Что предшествовало

Россия усилила ракетные и дроновые атаки по городу Харькову. В частности, 11 апреля во время атаки в Харьковской области перестали работать две ТЭЦ и трансформаторная подстанция.Одна из поврежденных ТЭЦ питала Харьков.

А вот 22 апреля россияне попали ракетой по телебашне Харькова.

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ХарьковГрафик отключения светаблекаут