У Харкові без світла 40% споживачів після удару РФ

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по енергетичному об’єкту Харкова. Зафіксовано три прямі влучання, частину споживачів знеструмлено.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби, енергетики та волонтери працювали всю ніч, щоб усунути наслідки обстрілу. Вони ремонтували дахи, відновлювали теплопостачання та водопостачання, а також закривали контури будівель.
Через складну ситуацію в енергосистемі в місті діють графіки планових та аварійних відключень. Наразі без електропостачання перебуває близько 40% споживачів Харкова. Мер подякував міжнародним партнерам за допомогу у відновленні.
"Навантаження дуже велике. Тож я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам за суттєву допомогу, яку вони надають для якнайшвидшого відновлення", - зазначив мер.
Раніше РБК-Україна повідомляло про масовану атаку на Харків та область 26 січня.
Внаслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, зокрема Чугуїв.
Атака також спричинила перебої у роботі харківського метрополітену: через технічні проблеми тимчасово зупинили рух поїздів на Салтівській та Олексіївській лініях.
Харківська міська рада додала, що нестабільна ситуація в енергосистемі міста вплинула на роботу пасажирського електротранспорту.