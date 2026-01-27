RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Харькове без света 40% потребителей после удара РФ

Иллюстративное фото: в Харькове без света 40% потребителей после удара РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вчера вечером враг нанес ракетный удар по энергетическому объекту Харькова. Зафиксировано три прямых попадания, часть потребителей обесточены.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Ночь восстановительных работ

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы, энергетики и волонтеры работали всю ночь, чтобы устранить последствия обстрела. Они ремонтировали крыши, восстанавливали теплоснабжение и водоснабжение, а также закрывали контуры зданий.

Плановые и аварийные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в городе действуют графики плановых и аварийных отключений. Сейчас без электроснабжения находится около 40% потребителей Харькова. Мэр поблагодарил международных партнеров за помощь в восстановлении.

"Нагрузка очень большая. Поэтому я очень благодарен нашим международным партнерам за существенную помощь, которую они предоставляют для скорейшего восстановления", - отметил мэр.

 

Атаки по Харькову

Ранее РБК-Украина сообщало о массированной атаке на Харьков и область 26 января.

В результате обстрелов объектов критической инфраструктуры без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, в частности Чугуев.

Атака также вызвала перебои в работе харьковского метрополитена: из-за технических проблем временно остановили движение поездов на Салтовской и Алексеевской линиях.

Харьковский городской совет добавил, что нестабильная ситуация в энергосистеме города повлияла на работу пассажирского электротранспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения светаХарьковБлэкаутВойна в Украине