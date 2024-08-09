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У Харкові судитимуть виховательку дитсадка, яка зливала дані ЗСУ та заперечувала агресію Росії

П'ятниця 09 серпня 2024 15:22
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У Харкові судитимуть виховательку дитсадка, яка зливала дані ЗСУ та заперечувала агресію Росії Фото: У Харкові судитимуть виховательку дитсадка, яка зливала дані ЗСУ та заперечувала агресію Росії (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерія Поліщук

Харківська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 55-річної працівниці одного з дитячих садків, яку звинувачують у передачі інформації про розташування українських військових та запереченні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської прокуратури.

За даними слідства, з вересня 2023 року жінка, яка працює у дитячому садку, через Telegram спілкувалася з російським військовослужбовцем, передаючи йому координати дислокації українських сил у Харкові.

За інформацією правоохоронців, передані нею дані використовувалися для підготовки повітряних атак на місто з метою послаблення оборони Харкова. Окрім цього, жінка активно поширювала антиукраїнські погляди в проросійських чатах, заперечуючи агресію РФ та дискредитуючи українських захисників.

Жінку було затримано за місцем проживання у Харкові, і наразі вона перебуває під вартою. Її судитимуть у Фрунзенському районному суді м. Харкова.

За скоєні злочини обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: У Харкові судитимуть виховательку дитсадка, яка зливала дані ЗСУ та заперечувала агресію Росії (t.me/prokuratura_kharkiv)

Нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який в Одеській області планував підпали на об’єктах Сил оборони та "Укрзалізниці".

Крім того, у Дніпрі затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою.

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