Харьковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летней работницы одного из детских садов, которую обвиняют в передаче информации о расположении украинских военных и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

По данным следствия, с сентября 2023 года женщина, которая работает в детском саду, через Telegram общалась с российским военнослужащим, передавая ему координаты дислокации украинских сил в Харькове.

По информации правоохранителей, переданные ею данные использовались для подготовки воздушных атак на город с целью ослабления обороны Харькова. Кроме этого, женщина активно распространяла антиукраинские взгляды в пророссийских чатах, отрицая агрессию РФ и дискредитируя украинских защитников.

Женщина была задержана по месту жительства в Харькове, и сейчас она находится под стражей. Ее будут судить во Фрунзенском районном суде г. Харькова.

За совершенные преступления обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: В Харькове будут судить воспитательницу детсада, которая сливала данные ВСУ и отрицала агрессию России (t.me/prokuratura_kharkiv)