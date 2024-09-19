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У Харкові судитимуть чоловіка, який передавав РФ дані про місця дислокації ЗСУ

Четвер 19 вересня 2024 14:39
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У Харкові судитимуть чоловіка, який передавав РФ дані про місця дислокації ЗСУ Фото: У Харкові судитимуть чоловіка, який передавав РФ дані про місця дислокації ЗСУ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерія Поліщук

Харківська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт щодо 22-річного мешканця села Геніївка Чугуївського району, якого звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану та в діях, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади. Матеріали справи вже направлені до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік, який офіційно не був працевлаштований, з лютого 2024 року збирав інформацію про місця дислокації українських військових у своєму районі. Він налагодив контакт із представниками держави-агресора, отримавши завдання зі збору розвідданих для планування ворожих ударів.

Свої знахідки зрадник надсилав через месенджер, передаючи координати українських захисників. Зловмисник діяв з корисливих мотивів, оскільки йому обіцяли грошову винагороду, однак він так і не отримав обіцяних коштів.

Окрім цього, обвинувачений був активним учасником проросійських чатів, де залишав коментарі, що закликали до насильницької зміни влади та "знищення нацистів". Експертиза підтвердила протиправний характер його висловлювань.

Чоловіка затримали наприкінці липня. Наразі він перебуває під вартою, а суд над ним відбудеться у Фрунзенському районному суді Харкова. Якщо провину буде доведено, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.

Крім того, у Харкові судитимуть "блогера" за виготовлення та розповсюдження матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Днями в Одесі затримала бухгалтерку заводу, яка наводила ракети Росії на місто.

До того ж СБУ затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях.

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