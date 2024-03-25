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У Харкові сталася пожежа в багатоквартирному будинку: є загиблі

Фото: у Харкові сталася пожежа в багатоквартирному будинку (https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові сталася пожежа у 12-поверховому будинку. В результаті є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook ДСНС Харкова.

Пожежа виникла на кухні. Рятувальники знайшли тіло загиблої 78-річної жінки.

"Горіла одна з квартир на першому поверсі. Домашнє приладдя та меблі в даній квартирі горіло на площі близько 30 кв. м", - повідомили рятувальники.

Внаслідок пожежі сильно задимилася сходова клітка. Рятувальники виявили ще одного загиблого.

"Під час проведення розвідки між 5-м та 6-м поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Ним виявився чоловік 2004 року народження", - повідомили співробітники ДСНС.

За допомогою пожежної драбини вдалося врятувати жінку з маленькою дитиною.

"Під час подальшої рятувальної операції надзвичайники врятували за допомогою висувних пожежних сходів з вікна 2-го поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною. Ще 10 мешканців було евакуйовано на свіже повітря", - написали рятувальники.

Пожежу о 22.04 повністю ліквідували.

"До пожежогасіння залучалися 3 оперативні відділення ДСНС у складі 16 осіб особового складу, 3-х автоцистерн та 1-ї автодрабини", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники виставили фото із місця події.

Фото: у Харкові сталася пожежа у багатоквартирному будинку (https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV)

Пожежі в Україні

Раніше ми повідомляли, що через удар росіян по Кривому Розі спалахнув багатоповерхівка.

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До речі, під Краматорськом Донецької області спалахнула пожежа. В результаті загинула дитина.

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