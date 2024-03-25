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В Харькове произошел пожар в многоквартирном доме: есть погибшие

Фото: в Харькове произошел пожар в многоквартирном доме (https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове произошел пожар в 12-этажном доме. В результате есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook ГСЧС Харькова.

Пожар возник на кухне. Спасатели нашли тело погибшей 78-летней женщины.

"Горела одна из квартир на первом этаже. Домашние принадлежности и мебель в данной квартире горели на площади около 30 кв. м", - сообщили спасатели.

В результате пожара сильно задымилась лестничная клетка. Спасатели обнаружили еще одного погибшего.

"Во время проведения разведки между 5-м и 6-м этажами спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Им оказался мужчина 2004 года рождения", - сообщили сотрудники ГСЧС. 

С помощью пожарной лестницы удалось спасти женщину с маленьким ребенком.

"В ходе дальнейшей спасательной операции чрезвычайники спасли с помощью выдвижной пожарной лестницы из окна 2-го этажа 31-летнюю женщину с 2-летним ребенком. Еще 10 жителей были эвакуированы на свежий воздух", - написали спасатели.

Пожар в 22:04 полностью ликвидировали.

"К пожаротушению привлекались 3 оперативных отделения ГСЧС в составе 16 человек личного состава, 3-х автоцистерн и 1-й автолестницы", - сообщили в ГСЧС. 

Спасатели выставили фото с места происшествия.

 Фото: в Харькове произошел пожар в многоквартирном доме (https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV)

Пожары в Украине

Ранее мы сообщали, что из-за удара россиян по Кривому Рогу загорелась многоэтажка.

Также мы писали, что в Дарницком районе Киева вблизи озера Тяглое, спасатели потушили пожар поздно вечером в начале марта.

К слову, под Краматорском Донецкой области вспыхнул пожар. В результате погиб ребенок.

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ХарьковПожар