У Харкові сталася ДТП з міським автобусом, понад 10 постраждалих

Попередньо, водій Toyota проїхав на заборонений сигнал світлофора на перехресті, в'їхав в автобус у вхідні двері. У цей час автобус рухався на "зелений".

Учасників ДТП три - автобус, Toyota і Ford, який був поруч.

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що 11 людей звернулися по допомогу медиків після ДТП з міським автобусом на ХТЗ.

За його словами, троє з них мали гостру реакцію на стрес, зокрема водій автобуса, якого госпіталізували.

Фото з місця ДТП у Харкові ("Суспільне")

Вік травмованих - від 24 до 73 років. Вони зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості, зокрема одна з жінок має перелом.

До лікарень міста після аварії доправили дев'ятьох людей. Чотирьох людей після огляду відпустили додому для амбулаторного лікування, ще п'ятеро - залишаються в медзакладі. Пацієнти мають травми середньої тяжкості.

Що кажуть у поліції

За даними поліції, попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля Toyota виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, де зіткнувся з автобусом Karsan під керуванням 73-річного водія, який рухався проспектом Альошина на дозволений сигнал світлофора.

Після зіткнення автобус виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford під керуванням 53-річного чоловіка.

Правоохоронці планують вносити дані про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху.



Фото з місця ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)