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У Харкові сталася ДТП з міським автобусом, понад 10 постраждалих

13:18 07.08.2026 Пт
2 хв
Хто винуватець ДТП?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Харкові сталася ДТП з міським автобусом (facebook.com/police.kharkov)

Вранці 7 серпня у Харкові сталася ДТП за участі міської маршрутки й двох авто в районі ХТЗ. Постраждали понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" та пресслужбу поліції Харківської області.

Попередньо, водій Toyota проїхав на заборонений сигнал світлофора на перехресті, в'їхав в автобус у вхідні двері. У цей час автобус рухався на "зелений".

Учасників ДТП три - автобус, Toyota і Ford, який був поруч.

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що 11 людей звернулися по допомогу медиків після ДТП з міським автобусом на ХТЗ.

За його словами, троє з них мали гостру реакцію на стрес, зокрема водій автобуса, якого госпіталізували.

Фото з місця ДТП у Харкові ("Суспільне")

Вік травмованих - від 24 до 73 років. Вони зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості, зокрема одна з жінок має перелом.

До лікарень міста після аварії доправили дев'ятьох людей. Чотирьох людей після огляду відпустили додому для амбулаторного лікування, ще п'ятеро - залишаються в медзакладі. Пацієнти мають травми середньої тяжкості.

Що кажуть у поліції

За даними поліції, попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля Toyota виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, де зіткнувся з автобусом Karsan під керуванням 73-річного водія, який рухався проспектом Альошина на дозволений сигнал світлофора.

Після зіткнення автобус виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford під керуванням 53-річного чоловіка.

Правоохоронці планують вносити дані про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Фото з місця ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)

В Україні посилять покарання за порушення ПДР

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Раді національної безпеки й оборони (РНБО) опрацювати посилення відповідальності за порушення ПДР в Україні.

Електронна петиція під назвою "Зупинити систематичних порушників ПДР: смертність на дорогах має стати питанням РНБО" з'явилася на сайті Офісу президента України 26 червня 2026 року.

Вона зібрала понад 26 тисяч підписів із 25 необхідних для розгляду.

Її автором є Олексій Глушич - батько 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП 5 червня у Києві.

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