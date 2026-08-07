В Харькове произошло ДТП с городским автобусом, более 10 пострадавших

Утром 7 августа в Харькове произошло ДТП с участием городской маршрутки и двух авто в районе ХТЗ. Пострадали более 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и пресс-службу полиции Харьковской области.
Предварительно, водитель Toyota проехал на запрещенный сигнал светофора на перекрестке, въехал в автобус во входную дверь. В это время автобус двигался на "зеленый".
Участников ДТП три - автобус, Toyota и Ford, который был рядом.
Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что 11 человек обратились за помощью медиков после ДТП с городским автобусом на ХТЗ.
По его словам, трое из них имели острую реакцию на стресс, в том числе водитель автобуса, которого госпитализировали.
Фото с места ДТП в Харькове ("Суспільне")
Возраст травмированных - от 24 до 73 лет. Они получили повреждения различной степени тяжести, в частности одна из женщин имеет перелом.
В больницы города после аварии доставили девять человек. Четыре человека после осмотра отпустили домой для амбулаторного лечения, еще пятеро - остаются в медучреждении. Пациенты имеют травмы средней тяжести.
По данным полиции, предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля Toyota выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с автобусом Karsan под управлением 73-летнего водителя, двигавшегося по проспекту Алешина на разрешенный сигнал светофора.
После столкновения автобус выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford под управлением 53-летнего мужчины.
Правоохранители планируют вносить данные о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Фото с места ДТП в Харькове (facebook.com/police.kharkov)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) проработать ужесточение ответственности за нарушение ПДД в Украине.
Электронная петиция под названием "Остановить систематических нарушителей ПДД: смертность на дорогах должна стать вопросом СНБО" появилась на сайте Офиса президента Украины 26 июня 2026 года.
Она собрала более 26 тысяч подписей из 25 необходимых для рассмотрения.
Ее автором является Алексей Глушич - отец 12-летнего мальчика, погибшего в ДТП 5 июня в Киеве.