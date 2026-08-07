В Харькове произошло ДТП с городским автобусом, более 10 пострадавших

Предварительно, водитель Toyota проехал на запрещенный сигнал светофора на перекрестке, въехал в автобус во входную дверь. В это время автобус двигался на "зеленый".

Участников ДТП три - автобус, Toyota и Ford, который был рядом.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что 11 человек обратились за помощью медиков после ДТП с городским автобусом на ХТЗ.

По его словам, трое из них имели острую реакцию на стресс, в том числе водитель автобуса, которого госпитализировали.

Фото с места ДТП в Харькове ("Суспільне")

Возраст травмированных - от 24 до 73 лет. Они получили повреждения различной степени тяжести, в частности одна из женщин имеет перелом.

В больницы города после аварии доставили девять человек. Четыре человека после осмотра отпустили домой для амбулаторного лечения, еще пятеро - остаются в медучреждении. Пациенты имеют травмы средней тяжести.

Что говорят в полиции

По данным полиции, предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля Toyota выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с автобусом Karsan под управлением 73-летнего водителя, двигавшегося по проспекту Алешина на разрешенный сигнал светофора.

После столкновения автобус выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford под управлением 53-летнего мужчины.

Правоохранители планируют вносить данные о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Фото с места ДТП в Харькове (facebook.com/police.kharkov)