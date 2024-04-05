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У Харкові спостерігаються проблеми зі світлом: зупинився метрополітен

Фото: у Харкові тимчасово зупинився метрополітен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові вранці 5 квітня метро призупинило роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! Припинено рух поїздів лініями метрополітену", - написали на каналі.

Співробітники метрополітену повідомлять про поновлення руху.

"Про поновлення руху буде повідомлено додатково", - написали на каналі метро.

Проблеми з електрикою у Харкові

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

Електроенергію почали повертати до кількох етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що поновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.

Також для Харкова з 1 квітня діють оновлені графіки відключення світла.

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