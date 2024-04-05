У Харкові спостерігаються проблеми зі світлом: зупинився метрополітен

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Харківського метрополітену.

"Про поновлення руху буде повідомлено додатково", - написали на каналі метро.

Проблеми з електрикою у Харкові

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

Електроенергію почали повертати до кількох етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що поновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.

Також для Харкова з 1 квітня діють оновлені графіки відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.