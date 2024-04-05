В Харькове наблюдаются проблемы со светом: остановился метрополитен
В Харькове утром 5 апреля метро приостановило работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского метрополитена.
"Уважаемые пассажиры! Приостановлено движение поездов по линиям метрополитена", - написали на канале.
Сотрудники метрополитена сообщат о возобновлении движения.
"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - написали на канале метро.
Проблемы с электричеством в Харькове
Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.
Электроэнергию начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.
По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.
Также для Харькова с 1 апреля действуют обновленные графики отключения света.
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