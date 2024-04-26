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У Харкові спіймали зрадників, які наводили російські авіабомби на позиції ЗСУ

Фото: СБУ у Харкові затримала двох зрадників (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові затримали двох зрадників, які працювали на російську розвідку. Вони намагалися навести на позиції українських військ російські авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

У результаті спецоперації було нейтралізовано агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на позиції ЗСУ.

Окупанти залучили до "роботи" двох жителів Харкова. Вони під виглядом приватних ремонтників поодинці їздили по області, де приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній.

Інформацію зрадники передавали "зв'язковому" російської розвідки - колишній місцевий житель, який у 2014 році виїхав до Донецька та приєднався до спецназу російських військ. Він координував подальші дії.

Серед головних цілей ворога - фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють Харків. Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби.

СБУ попередила плани ворога, а коригувальників затримали у власних помешканнях.

Наразі зрадники знаходяться під варто. Одному з фігурантів оголосили підозру у держзраді, а спільнику - у поширенні інформації про ЗСУ. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

 

Фото: у Харкові затримали двох зрадників (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Харкові коригувальника, який хотів навести бомби на базу спецпризначенців ГУР Міноборони.

Також суд виніс вирок зраднику, який збирав інформацію для ворога про переміщення ЗСУ у Харківській області.

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