RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове поймали предателей, которые наводили российские авиабомбы на позиции ВСУ

Фото: СБУ в Харькове задержала двух предателей (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове задержаны двое предателей, работавших на российскую разведку. Они пытались навести на позиции украинских войск российские авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

В результате спецоперации была нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ.

Оккупанты привлекли к "работе" двух жителей Харькова. Они под видом частных ремонтников поодиночке ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий.

Информацию предатели передавали "связной" российской разведке - бывшему местному жителю, который в 2014 году выехал в Донецк и присоединился к спецназу российских войск. Он координировал дальнейшие действия.

Среди главных целей врага - фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих Харьков. Для удара по локациям ВСУ оккупанты планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы.

СБУ предупредила планы врага, а корректировщики были задержаны в собственных домах.

Сейчас предатели находятся под стражей. Одному из фигурантов объявили подозрение в госизмене, а сообщнику - в распространении информации об ВСУ. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

 

Фото: в Харькове задержали двух изменников (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ задержала в Харькове корректировщика, который хотел навести бомбы на базу спецназовцев ГУР Минобороны.

Также суд вынес приговор предателю, собиравшему информацию для врага о перемещении ВСУ в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныХарьковГосизменаВойна в Украине