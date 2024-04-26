В Харькове поймали предателей, которые наводили российские авиабомбы на позиции ВСУ

В результате спецоперации была нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ.

Оккупанты привлекли к "работе" двух жителей Харькова. Они под видом частных ремонтников поодиночке ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий.

Информацию предатели передавали "связной" российской разведке - бывшему местному жителю, который в 2014 году выехал в Донецк и присоединился к спецназу российских войск. Он координировал дальнейшие действия.

Среди главных целей врага - фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих Харьков. Для удара по локациям ВСУ оккупанты планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы.

СБУ предупредила планы врага, а корректировщики были задержаны в собственных домах.

Сейчас предатели находятся под стражей. Одному из фигурантов объявили подозрение в госизмене, а сообщнику - в распространении информации об ВСУ. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Фото: в Харькове задержали двух изменников (ssu.gov.ua)