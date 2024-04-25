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Шпигував за оборонними рубежами Харкова. Суд виніс вирок зраднику

Четвер 25 квітня 2024 17:33
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Шпигував за оборонними рубежами Харкова. Суд виніс вирок зраднику Фото: суд виніс вирок зраднику, який шпигував за оборонними рубежами Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зраднику, який збирав для ворога інформацію щодо місць базування, а також переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Зрадника цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів. Ворогу дані були потрібні для проведення ракетно-бомбових, а також артилерійських ударів по позиціях наших воїнів.

"Як встановило розслідування, засудженим є 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою. Тоді окупанти перевели його в режим "очікування", а вже у липні 2023 року поставили перші завдання", - додає СБУ.

Для виконання завдань зрадник об'їжджав територію району на транспорті й приховано фіксував місця можливої дислокації військових. Після цього "звітував" до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Затримання та суд

Засудженого затримали ще у листопаді 2023 року у результаті спецоперації.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, що була вчинена в умовах воєнного стану. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники СБУ затримали 9 колаборантів, які працювали у "виборчих дільницях" Росії під час окупації Бериславського району Херсонської області.

Зокрема нещодавно було повідомлено про підозру настоятелю Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополиту Арсенію.

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