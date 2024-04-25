Шпигував за оборонними рубежами Харкова. Суд виніс вирок зраднику
Суд виніс вирок зраднику, який збирав для ворога інформацію щодо місць базування, а також переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Зрадника цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів. Ворогу дані були потрібні для проведення ракетно-бомбових, а також артилерійських ударів по позиціях наших воїнів.
"Як встановило розслідування, засудженим є 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою. Тоді окупанти перевели його в режим "очікування", а вже у липні 2023 року поставили перші завдання", - додає СБУ.
Для виконання завдань зрадник об'їжджав територію району на транспорті й приховано фіксував місця можливої дислокації військових. Після цього "звітував" до ФСБ через анонімний чат у месенджері.
Затримання та суд
Засудженого затримали ще у листопаді 2023 року у результаті спецоперації.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, що була вчинена в умовах воєнного стану. Наступні 15 років він проведе за ґратами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники СБУ затримали 9 колаборантів, які працювали у "виборчих дільницях" Росії під час окупації Бериславського району Херсонської області.
Зокрема нещодавно було повідомлено про підозру настоятелю Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополиту Арсенію.
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