У Харкові різко зросла кількість постраждалих від атаки РФ, серед них є діти

Нагадаємо, що російські війська системно завдають ударів по території Харківщини.

Зокрема, 2 жовтня окупанти завдали чергового авіаудару КАБами по Слобідському та Немишлянському районах Харкова, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, одна людина загинула і ще 17 цивільних зазнали поранень.

Крім того, 30 вересня ворог здійснив атаку бойовим дроном по торговельному центру у Киевському районі Харкова, травмувавши одну людину.

Також РФ продовжує цілеспрямований терор цивільних служб. 2 жовтня FPV-дрон атакував автомобіль бригади "Газмереж", у якому п'ятеро фахівців їхали на ремонтні роботи.