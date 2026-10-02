В Харькове резко возросло количество пострадавших от атаки РФ, среди них есть дети

Медики оказывают всем раненым необходимую помощь.

По последним данным, в результате вражеской атаки пострадал 31 человек, в том числе двое детей.

Игорь Терехов отметил, что сегодня враг нанес удар по городу тремя управляемыми авиабомбами (предварительно - КАБ-250), попавшими по частным жилым домам.

В результате атаки погибли два человека - по одному лицу в Слободском и Немышлянском районах. Поисково-спасательные работы на месте попаданий продолжаются.

По словам мэра, разрушения получили около 50 частных домов, также повреждено офисное помещение и сети электроснабжения.

На фоне постоянных обстрелов город готовится к сложному зимнему периоду.

"Мы видим действительно наращивание ударов и по городу Харькову, по другим городам накануне отопительного сезона", - подчеркнул Терехов, добавив, что впереди город ждет очень тяжелый отопительный сезон.