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В Харькове резко возросло количество пострадавших от атаки РФ, среди них есть дети

17:46 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: количество раненых из-за удара по Харькову возросло (t.me/synegubov)

Количество пострадавших в результате российских обстрелов Харькова возросло до 31 человека. Среди раненых есть двое детей.

Об этом заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал и заявление городского головы Харькова Игоря Терехова.

Медики оказывают всем раненым необходимую помощь.

По последним данным, в результате вражеской атаки пострадал 31 человек, в том числе двое детей.

Игорь Терехов отметил, что сегодня враг нанес удар по городу тремя управляемыми авиабомбами (предварительно - КАБ-250), попавшими по частным жилым домам.

В результате атаки погибли два человека - по одному лицу в Слободском и Немышлянском районах. Поисково-спасательные работы на месте попаданий продолжаются.

По словам мэра, разрушения получили около 50 частных домов, также повреждено офисное помещение и сети электроснабжения.

На фоне постоянных обстрелов город готовится к сложному зимнему периоду.

"Мы видим действительно наращивание ударов и по городу Харькову, по другим городам накануне отопительного сезона", - подчеркнул Терехов, добавив, что впереди город ждет очень тяжелый отопительный сезон.

Напомним, что российские войска системно наносят удары по территории Харьковщины.

В частности, 2 октября кафиры нанесли очередной авиаудар КАБами по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова, в результате чего были повреждены жилые дома, один человек погиб и еще 17 гражданских получили ранения.

Кроме того, 30 сентября враг совершил атаку боевым дроном по торговому центру в Киевском районе Харькова, травмировав одного человека.

Также РФ продолжает целенаправленный террор гражданских служб. 2 октября FPV-дрон атаковал автомобиль бригады "Газсетей", в котором пятеро специалистов ехали на ремонтные работы.

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