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У Харкові пролунав вибух

Понеділок 20 травня 2024 00:05
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У Харкові пролунав вибух Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові пролунав вибух. При цьому повітряна тривога не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Вибух у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання.

Повітряні Сили ЗСУ також не повідомляли про загрозу для Харкова. Остання інформація від ПС була про рух декількох груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний, та ще декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний.

У Харківській області тривогу було оголошено о 13:54. Відбій дали о 00:13.

Попередні обстріли Харкова

Вчора, 19 травня, вдень російські війська обстріляли ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку у Шевченківському районі Харкова.

Перед тим росіяни обстріляли околиці міста. Внаслідок удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова загинули п'ятеро людей, зокрема вагітна жінка. Ще 16 людей отримали поранення, в тому числі дитина.

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