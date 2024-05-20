У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух. При цьому повітряна тривога не оголошувалась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"Вибух у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання.
Повітряні Сили ЗСУ також не повідомляли про загрозу для Харкова. Остання інформація від ПС була про рух декількох груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний, та ще декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний.
У Харківській області тривогу було оголошено о 13:54. Відбій дали о 00:13.
Попередні обстріли Харкова
Вчора, 19 травня, вдень російські війська обстріляли ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку у Шевченківському районі Харкова.
Перед тим росіяни обстріляли околиці міста. Внаслідок удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова загинули п'ятеро людей, зокрема вагітна жінка. Ще 16 людей отримали поранення, в тому числі дитина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.