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В Харькове раздался взрыв

Понедельник 20 мая 2024 00:05
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В Харькове раздался взрыв Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Харькове раздался взрыв. При этом воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"Взрыв в Харькове, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в издании.

Воздушные Силы ВСУ также не сообщали об угрозе Харькову. Последняя информация от ПС была о движении нескольких групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный, и еще несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс северо-западный.

В Харьковской области тревога была объявлена ​​в 13:54. Отбой дали в 00:13.

Предыдущие обстрелы Харькова

Вчера, 19 мая, днем российские войска обстреляли ракетами кладбище и популярное место отдыха в Шевченковском районе Харькова.

До этого россияне обстреляли окрестности города. В результате удара по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Еще 16 человек получили ранения, в том числе ребенок.

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