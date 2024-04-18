У Харкові пролунав вибух, росіяни обстрілюють місто

Удари по Харкову

Російські окупаційні війська останніми тижнями посилили обстріли Харкова та області. Загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.

Ситуація у Харкові складна, місто майже щодня перебуває під ворожими атаками. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що Харків ризикує стати "другим Алеппо" без допомоги США.

Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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