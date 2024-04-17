Харків ризикує стати "другим Алеппо" без допомоги США, - Терехов

Харків ризикує стати другим Алеппо, якщо американські політики не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати протиповітряну оборону, необхідну для запобігання далеким російським атакам.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Росія змінила тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання міста і залякати 1,3 мільйона його мешканців, обстрілюючи житлові квартали, внаслідок чого люди стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

Терехов заявив, що пакет військової допомоги США в розмірі 60 млрд доларів, який наразі застопорився в Конгресі, має "критичне значення для нас", і закликав Захід переключити увагу на дворічну війну.

"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо", - сказав Терехов.

Алеппо

З 2012 року сирійське місто Алеппо було охоплене громадянською війною. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд Башара Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили і мирні жителі. Ці бомбардування, які часто мали нещадний характер, призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

ООН та інші міжнародні організації неодноразово засуджували ці дії, кваліфікуючи їх як воєнні злочини.

У 2016 році східний Алеппо впав під натиском урядових сил, але наслідки бомбардувань досі відчуваються: тисячі людей залишаються біженцями, а місто потребує масштабного відновлення.