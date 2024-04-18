В Харькове прогремел взрыв, россияне обстреливают город

Взрыв в Харькове прогремел в четверг, 18 апреля. Жителей призвали спуститься в укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Отмечается, что взрыв в Харькове прогремел во время воздушной тревоги. Ее объявили в 13.53.
"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - сообщил глава Харьковской ОВА.
Воздушные силы ВСУ также сообщали о пусках врагом управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской и Донецкой областей.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:20
Российские оккупационные войска в последние недели усилили обстрелы Харькова и области. Захватчики также начали снова атаковать украинскую энергетику.
Ситуация в Харькове сложная, город почти каждый день находится под вражескими атаками. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.
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