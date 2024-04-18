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В Харькове прогремел взрыв, россияне обстреливают город

Фото: в Харькове прогремел взрыв 18 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел в четверг, 18 апреля. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Отмечается, что взрыв в Харькове прогремел во время воздушной тревоги. Ее объявили в 13.53.

"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - сообщил глава Харьковской ОВА.

Воздушные силы ВСУ также сообщали о пусках врагом управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской и Донецкой областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:20

 

Удары по Харькову

Российские оккупационные войска в последние недели усилили обстрелы Харькова и области. Захватчики также начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город почти каждый день находится под вражескими атаками. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков рискует стать "вторым Алеппо" без помощи США.

Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать судьбы сирийского города - читайте в материале РБК-Украина.

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