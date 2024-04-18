В Харькове прогремел взрыв, россияне обстреливают город

Удары по Харькову

Российские оккупационные войска в последние недели усилили обстрелы Харькова и области. Захватчики также начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город почти каждый день находится под вражескими атаками. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков рискует стать "вторым Алеппо" без помощи США.

Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать судьбы сирийского города - читайте в материале РБК-Украина.

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