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У Харкові пролунав вибух, росіяни атакують місто КАБами

Фото: росіяни обстрілюють Харків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові було чутно вибух. Місто під ворожою атакою керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"У Харкові пролунав вибух. Можливі повторні пуски КАБів. Будьте обережні", - зазначив мер.

Оновлено 3:11

Ігор Терехов повідомив про приліт КАБу на перетині двох районів міста у дорожнє покриття.

"Є певні пошкодження цивільної інфраструктури.  Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, російський агресор також атакував Харків керованими авіабомбами.

Бомби зруйнували та пошкодили будинки у двох районах міста. Поранень зазнали понад 20 людей.

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Харків