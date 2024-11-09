У Харкові пролунав вибух, росіяни атакують місто КАБами

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, російський агресор також атакував Харків керованими авіабомбами.

Бомби зруйнували та пошкодили будинки у двох районах міста. Поранень зазнали понад 20 людей.

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