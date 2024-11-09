В Харькове прогремел взрыв, россияне атакуют город КАБами

Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, российский агрессор также атаковал Харьков управляемыми авиабомбами.

Бомбы разрушили и повредили дома в двух районах города. Ранения получили более 20 человек.

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