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В Харькове прогремел взрыв, россияне атакуют город КАБами

Фото: россияне обстреливают Харьков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове был слышен взрыв. Город под вражеской атакой управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"В Харькове прогремел взрыв. Возможны повторные пуски КАБов. Будьте осторожны", - отметил мэр.

Обновлено 3:11

Игорь Терехов сообщил о прилете КАБа на пересечении двух районов города в дорожное покрытие.

"Есть определенные повреждения гражданской инфраструктуры.  Информации о пострадавших на данную минуту не поступало", - отметил городской голова.

Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, российский агрессор также атаковал Харьков управляемыми авиабомбами.

Бомбы разрушили и повредили дома в двух районах города. Ранения получили более 20 человек.

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Харьков