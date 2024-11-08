У Харкові було чути вибухи

Фото: люди в укритті (Getty Images)

В ніч на 8 листопада у Харкові пролунали звуки вибухів. В області продовжується тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова та власного кореспондента.

Зокрема, вибух у місті пролунав приблизно о 03:03. Потім інформацію про вибухи підтвердив в мер Харкова. "У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов. Що саме стало причиною вибухів, офіційної інформації поки немає. Проте за даними моніторингових Telegram-каналів, ворог здійснив пуски КАБів. Де оголосили тривогу Станом на 03:10 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.