У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Харкові прогримів вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"Харків та Харківський район: будьте в укриттях!", - написав Синєгубов.
Кореспондент Суспільного зазначив, що вибух трапився, ймовірно, за межами міста.
Нагадаємо, в неділю, 7 липня, у Харківській області через підрив на міні загинула ціла родина.
Днями росіяни намагалися створити ще одну додаткову точку напруги в селі Сотницький Козачок на півночі Харківської області.
Прикордонники посилять заходи проти ворожих диверсійно-розвідувальних груп в області.
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