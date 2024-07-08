ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Харьков, Понедельник 08 июля 2024 00:37
UA EN RU
В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги Фото: в пригороде Харькова был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", - написал Синегубов.

Корреспондент Суспільного отметил, что взрыв произошел, вероятно, за пределами города.

Напомним, в воскресенье, 7 июля, в Харьковской области из-за подрыва на мине погибла целая семья.

На днях россияне пытались создать еще одну дополнительную точку напряжения в селе Сотницкий Казачок на севере Харьковской области.

Пограничники усилят меры против вражеских диверсионно-разведывательных групп в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем
Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон