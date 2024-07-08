В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Корреспондент Суспільного отметил, что взрыв произошел, вероятно, за пределами города.

"Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", - написал Синегубов.

Напомним, в воскресенье, 7 июля, в Харьковской области из-за подрыва на мине погибла целая семья.

На днях россияне пытались создать еще одну дополнительную точку напряжения в селе Сотницкий Казачок на севере Харьковской области.

Пограничники усилят меры против вражеских диверсионно-разведывательных групп в области.

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