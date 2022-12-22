У Харкові пролунав вибух: в ОВА закликають жителів пройти в укриття

У четвер, 22 грудня, у Харкові пролунав вибух. Росіяни могли завдати по місту ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Зараз в прямому ефірі був удар по Харкову. Напевно, це був ракетний удар. Зараз будемо з'ясовувати", - сказав він.

Синєгубов попросив мешканців Харкова та області бути в укриттях.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни випустили по Харківській області 10 ракет комплексу С-300, дві з них збили сили ППО. Через це місто було знеструмлене.

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