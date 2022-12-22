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В Харькове раздался взрыв: в ОВА призывают жителей пройти в укрытие

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Харьков, Четверг 22 декабря 2022 18:02
В Харькове раздался взрыв: в ОВА призывают жителей пройти в укрытие Иллюстративное фото: в Харькове раздался взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 22 декабря, в Харькове раздался взрыв. Россияне могли нанести по городу ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Сейчас в прямом эфире был удар по Харькову. Наверное, это был ракетный удар. Сейчас будем выяснять", - сказал он.

Синегубов попросил жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Напомним, 16 декабря россияне выпустили по Харьковской области десять ракет комплекса С-300, две из них сбили силы ПВО. Из-за этого город был обесточен.

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