UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунав вибух на околиці, є постраждалий

Фото: у Харкові чули вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові пролунав вибух, ввечері 21 квітня. Попередньо, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", - розповів міський голова у своєму Telegram-каналі.

Причин вибуху, який чули в Харкові, мер міста не назвав. Іншої інформації про інцидент також немає, але перед цим в місті та області оголошувалася повітряна тривога.

Оновлено 21:10.

Пізніше Терехов повідомив, що інформація про пораненого підтвердилася. Ним виявився цивільний.

"Стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків", - уточнив мер міста.

Оновлено 21:20.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалому 19 років. Його госпіталізували.

"На цю хвилину є інформація про одного пораненого - цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов в Telegram-каналі.

Обстріли Харкова

Як відомо, Харків потерпає від російських обстрілів, оскільки розташований близько до кордону з РФ. Росіяни б'ють по місту системами С-300, ударними дронами, а також керованими авіабомбами.

В одному зі своїх інтерв'ю міський голова Терехов заявив, що Харків ризикує стати другим Алеппо, якщо Захід не допоможе Україні посилити свою протиповітряну оборону.

Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор ТереховХарківВійна Росії проти УкраїниОбстріл Харкова