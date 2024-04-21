В Харькове раздался взрыв на окраине, есть пострадавший

"В Харькове был слышен взрыв. Предварительно - на окраине города. По информации, нуждающейся в уточнении, есть минимум один пострадавший", - рассказал городской голова в своем Telegram-канале.

Причин взрыва, который слышали в Харькове, мэр города не назвал. Другой информации об инциденте тоже нет, но перед этим в городе и области объявлялась воздушная тревога.

Обновлено 21:10.

Позже Терехов сообщил, что информация о раненом подтвердилась. Им оказался гражданский.

"Состояние средней тяжести, пострадали ноги от осколков", - уточнил мэр города.

Обновлено 21:20.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавшему 19 лет. Его госпитализировали.

"На эту минуту есть информация об одном раненом - гражданский мужчина 19 лет госпитализирован в медицинское учреждение, медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов в Telegram-канале.