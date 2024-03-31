У Харкові пролунав вибух, місто під ударом

Обстріли Харкова

Харків через своє географічне розташування часто потрапляє під ворожі обстріли. Росіяни зазвичай завдають ударів по місту з систем С-300, але іноді використовують ударні дрони або ж інші ракети.

Але цього тижня російська армія вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Вчора росіяни знову атакували Харків керованим боєприпасом. Під прицілом ворога були житлові будинки. Спершу було відомо про одного постраждалого, але сьогодні вранці стало відомо й про другого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.