В Харькове раздался взрыв, город под ударом

Обстрелы Харькова

Харьков из-за своего географического положения часто попадает под вражеские обстрелы. Россияне обычно наносят удары по городу из систем С-300, но иногда используют ударные дроны или другие ракеты.

Но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Вчера россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом врага были жилые дома. Сначала было известно об одном пострадавшем, но сегодня утром стало известно и о втором.

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