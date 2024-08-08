У Харкові пролунав вибух

Про вибух повідомляє кореспондент видання. Українські офіційні особи наразі не коментували ситуацію.

Варто додати, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 11:19.

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:22 (alerts.in.ua)

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) о 11:19, під час оголошення повітряної тривоги, повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Обстріл України у ніч на 8 серпня

Російські терористи майже щодня атакують територію України ракетами, або ж ударними дронами. Як приклад, у ніч на 8 серпня, ворог запустив:

2 балістичні ракети "Іскандер-М" по Харківській області;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 ударних безпілотника Shahed.

Під час відбиття атаки були знищені дві Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.