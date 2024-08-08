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В Харькове раздался взрыв

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 августа, в Харькове, во время воздушной тревоги, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О взрыве сообщает корреспондент издания. Украинские официальные лица пока не комментировали ситуацию.

Следует добавить, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 11:19.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:22 (alerts.in.ua)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 11:19, во время объявления воздушной тревоги, сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения

Обстрел Украины в ночь на 8 августа

Российские террористы почти ежедневно атакуют территорию Украины ракетами, или ударными дронами. Как пример, в ночь на 8 августа, враг запустил: 

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковской области; 
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59; 
  • 4 ударных беспилотника Shahed. 

Во время отражения атаки были уничтожены две Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

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