РФ атакувала Україну "Іскандерами", дронами і не тільки. Як відпрацювала ППО

Російські війська в ніч на 8 серпня атакували Україну дронами та ракетами. ППО не вдалося збити лише дві ракети "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 8 серпня противник ударив двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківській області із Бєлгородської, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямку Єйська", - розповів він.

Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.