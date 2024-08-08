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РФ атакувала Україну "Іскандерами", дронами і не тільки. Як відпрацювала ППО

Україна, Четвер 08 серпня 2024 09:36
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РФ атакувала Україну "Іскандерами", дронами і не тільки. Як відпрацювала ППО Фото: ППО не вдалося збити ракети "Іскандер" під час атаки РФ 8 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 8 серпня атакували Україну дронами та ракетами. ППО не вдалося збити лише дві ракети "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 8 серпня противник ударив двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківській області із Бєлгородської, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямку Єйська", - розповів він.

Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Атаки РФ по Україні

Російські війська щоночі обстрілюють Україну. Останнім часом окупанти обирають тактику комбінованих ударів одночасно і ракетами, і дронами.

Рано-вранці, 8 серпня, в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії. Зазначимо, що під час атаки десятками дронів по Україні в ніч проти 7 серпня, ППО збила всі 30 "Шахедів".

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