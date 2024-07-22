У Харкові пролунав вибух

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тривогу було оголошено через загрозу ракетної атаки з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Харків .

У низці південно-східних областей, зокрема у Харківській, було оголошено повітряну тривогу.

Перед появою повідомлень про вибух Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня російські окупанти атакували залізницю у Харківській області. Внаслідок обстрілу було поранено чотирьох залізничників. Крім того, було ушкоджено контактну мережу на виїзді з Харкова, затримувався рух поїздів.

Загалом в ніч на 20 липня росіяни випустили по Україні чотири ракети та 17 дронів. Сили ППО знищили 12 "Шахедів" та один БпЛА невстановленого типу.

Атак зазнали Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Київська області. У Києві впали фрагменти БПЛА. У Полтавській області окупанти завдали удару по інфраструктурі, у Сумській та Чернігівській - по об'єктах енергетики.

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