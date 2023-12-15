У Харкові пролунав вибух

У Харкові вночі 15 грудня пролунав вибух. У місті оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
У місті прогримів щонайменше один вибух, після влада оголосила повітряну тривогу.
Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
Повітряні Сили України на своєму Telegram-каналі повідомили про ракетну небезпеку для області.
Оновлено 01:18. Відбій тривоги для Харківської області
Тиждень тому окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі.
На початку листопада окупанти запустили на Харків 10 дронів. Внаслідок атаки виникли 5 пожеж. Пошкоджено інфраструктуру, до медиків звернулися 8 харків'ян.
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