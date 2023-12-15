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У Харкові пролунав вибух

Ілюстративне фото: у Харкові пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові вночі 15 грудня пролунав вибух. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У місті прогримів щонайменше один вибух, після влада оголосила повітряну тривогу.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Повітряні Сили України на своєму Telegram-каналі повідомили про ракетну небезпеку для області.

Оновлено 01:18. Відбій тривоги для Харківської області

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атаки російських окупантів на Харків

Тиждень тому окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі.

На початку листопада окупанти запустили на Харків 10 дронів. Внаслідок атаки виникли 5 пожеж. Пошкоджено інфраструктуру, до медиків звернулися 8 харків'ян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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харковвибухи