В Харькове прогремел взрыв

В Харькове ночью 15 декабря прогремел взрыв. В городе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
В городе прогремел как минимум один взрыв, после власти объявили воздушную тревогу.
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
Воздушные Силы Украины на своем Telegram-канале сообщили о ракетной опасности для области.
Обновлено 01:18. Отбой тревоги для Харьковской области
Неделю назад оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Враг нанес минимум пять ударов, разрушена инфраструктура, есть пострадавшие.
В начале ноября оккупанты запустили на Харьков 10 дронов. В результате атаки возникли 5 пожаров. Повреждена инфраструктура, к медикам обратились 8 харьковчан.
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