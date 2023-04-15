У Харкові пролунав вибух

Місцеві зазначають, що, можливо, вибух було чутно у зв'язку з розмінуванням.

При цьому офіційної інформації про ситуацію в місті поки немає.

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Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" підтвердив, що вибух у Харкові був пов'язаний з роботою військових, які здійснили контрольований підрив знайденої ракети.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли медичний заклад у Вовчанську та поранили жінку.

Раніше окупанти обстріляли село Кучерівка Харківської області, в результаті чого постраждали троє людей.

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