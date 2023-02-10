У Харкові пролунав вибух, є влучання по критичній інфраструктурі

"Хвилину тому пролунав вибух. Ще лунає сигнал повітряної тривоги. За нашою інформацією над Харківською областю є декілька ракет. Ми сподіваємось на роботу наших Збройних сил", - заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як пише міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни завдали удар по критичній інфраструктурі міста.

"Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - додав Терехов.

Оновлено о 10:25

"Якщо говорити про просто зараз, хвилину тому пролунав вибух. За нашою інформацією це знову критична інфраструктура, електрогенеруюче підприємство", - заявив Синєгубов.

Яка ситуація зі світлом

Як пояснив голова ОВА, близько о 4 годині ранку протягом 12 хвилин було 12 ударів виключно по критичній інфраструктурі:

Харківського району;

Чугуївського району;

Харкова.

"Наразі ми маємо аварійні відключення. Перше, ми відключаємо електроенергію внаслідок ударів, фактично фізичних пошкоджень. Й друге, це профілактичне відключення, щоб запобігти більш серйозним аваріям. Наразі 150 тисяч абонентів Харкову без електроенергії. Частково відновлюємо водопостачання, теплопостачання", - додав Синєгубов.

Оновлено о 11:06

Внаслідок удару семеро людей отримали поранення, двоє з них у важкому стані.

"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - пише голова ОВА.