У Харкові пролунав вибух, є влучання по критичній інфраструктурі

В Харкові під час масштабної тривоги пролунав сильний вибух. Росіяни влучили по критичній інфраструктурі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Хвилину тому пролунав вибух. Ще лунає сигнал повітряної тривоги. За нашою інформацією над Харківською областю є декілька ракет. Ми сподіваємось на роботу наших Збройних сил", - заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як пише міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни завдали удар по критичній інфраструктурі міста.
"Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - додав Терехов.
Оновлено о 10:25
"Якщо говорити про просто зараз, хвилину тому пролунав вибух. За нашою інформацією це знову критична інфраструктура, електрогенеруюче підприємство", - заявив Синєгубов.
Як пояснив голова ОВА, близько о 4 годині ранку протягом 12 хвилин було 12 ударів виключно по критичній інфраструктурі:
"Наразі ми маємо аварійні відключення. Перше, ми відключаємо електроенергію внаслідок ударів, фактично фізичних пошкоджень. Й друге, це профілактичне відключення, щоб запобігти більш серйозним аваріям. Наразі 150 тисяч абонентів Харкову без електроенергії. Частково відновлюємо водопостачання, теплопостачання", - додав Синєгубов.
Оновлено о 11:06
Внаслідок удару семеро людей отримали поранення, двоє з них у важкому стані.
"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - пише голова ОВА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вночі 10 лютого, російські окупанти завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого у місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.
Наразі по усій території України масштабна повітряна тривога, росіяни випустили десятки ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.