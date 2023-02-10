В Харькове прогремел взрыв, есть попадание по критической инфраструктуре

"Минуту назад раздался взрыв. Еще раздается сигнал воздушной тревоги. По нашей информации над Харьковской областью есть несколько ракет. Мы надеемся на работу наших Вооруженных сил", - заявил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Как пишет мэр Харькова Игорь Терехов, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре города.

"Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - добавил Терехов.

Обновлено в 10:25

"Если говорить о просто сейчас, минуту назад прогремел взрыв. По нашей информации это снова критическая инфраструктура, электрогенерирующее предприятие", - заявил Синегубов.

Какова ситуация со светом

Как пояснил глава ОВА, около 4 часов утра в течение 12 минут было 12 ударов исключительно по критической инфраструктуре:

Харьковского района;

Чугуевского района;

Харькова.

"Сейчас мы имеем аварийные отключения. Первое, мы отключаем электроэнергию в результате ударов, фактически физических повреждений. И второе, это профилактическое отключение, чтобы предотвратить более серьезные аварии. Сейчас 150 тысяч абонентов Харькова без электроэнергии. Частично восстанавливаем водоснабжение, теплоснабжение", - добавил Синегубов.

Обновлено в 11:06

В результате удара семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 7 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Данные уточняются", - пишет глава ОГА.