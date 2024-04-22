У Харкові пролунав гучний вибух

За словами мера, у місті дуже голосно. Терехов закликав людей бути обережними.

Також про гучний вибух повідомили в поліції і закликали не залишати укриття до відбою тривоги.

Більше жодних деталей з приводу гучного вибуху поки що не повідомляється.

Куди вдарили росіяни

Терехов повідомив, що окупанти цілили по інфраструктурному об'єкту. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Удари по Харкову

Росія останнім часом збільшила кількість обстрілів Харкова і б'є по місту ракетами, а також авіаційними бомбами. В обласному центрі серйозно пошкоджена критична інфраструктура, про що раніше розповідав Терехов.

Він в інтерв'ю The Guardian розповів, що Харків ризикує стати другим Алеппо, якщо американські політики не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати протиповітряну оборону.

Докладніше про те, що Росія зробила з Алеппо і що з містом зараз - у матеріалі РБК-Україна.