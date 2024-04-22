В Харькове прогремел громкий взрыв

По словам мэра, в городе очень громко. Терехов призвал людей быть осторожными.

Также о громком взрыве сообщили в полиции и призвали не покидать укрытия до отбоя тревоги.

Больше никаких деталей по поводу громкого взрыва не сообщается.

Удары по Харькову

Россия в последнее время увеличила количество обстрелов Харькова и бьет по городу ракетами, а также авиационными бомбами. В областном центре серьезно повреждена критическая инфраструктура, о чем ранее рассказывал Терехов.

Он в интервью The Guardian рассказал, что Харьков рискует стать вторым Алеппо, если американские политики не проголосуют за новую военную помощь, чтобы помочь Украине получить противовоздушную оборону.

Подробнее о том, что Россия сделала с Алеппо и что с городом сейчас - в материале РБК-Украина.