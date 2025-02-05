У Харкові пролунали вибухи, фіксують приліти "Шахедів" і пожежі

Вибухи в районі міста Харків було чути близько 02:33 та 02:40.

Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Увага. У Харкові чути вибухи. Перебувайте в укритті. Про наслідки влучань повідомляйте на спецлінію поліції 102!" - йдеться в заяві поліції.

Зауважимо, близько другої години ночі у Повітряних силах фіксували рух російських ударних безпілотників у напрямку Харківської області.

Пізніше мер Харкова розповів, що є інформація про "удар "Шахедом" по центральній частині міста".

"Деталі з'ясовуємо", - додав він.

Оновлено: атакована адмінбудівля, є пожежа

Згодом мір Харкова розповів, що ворог завдав повітряного удару по адміністративній будівлі у Салтівському районі, й на місці "прильоту" сталася пожежа.

Також Терехов передав, що у багатоповерхівці навпроти були вибиті вікна, також постраждала АЗС.

"Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - додав він.

Оновлено: у Харкові є друге влучання, там також пожежа

Пізніше мер Харкова розповів, що другий "приліт" дрона був в Основ'янському районі.

За його словами, на місці влучання також є пожежа.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 4 лютого у Повітряних силах зафіксували запуск російськими загарбниками ударних безпілотників у бік України. У низці областей була оголошена повітряна тривога на тлі загрози "Шахедів".

Вночі у Києві було чути вибухи, у столиці працювали системи ППО через ворожі безпілотники.

Крім того, про роботу ППО через дрони ворога заявляли і в Київській області.