В Харькове прогремели взрывы, фиксируют прилеты "Шахедов" и пожары

В Харькове этой ночью, 5 февраля, прозвучали взрывы. Российские захватчики нанесли удары по городу "Шахедами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области и Харьковского городского голову Игоря Терехова.
Взрывы в районе города Харьков были слышны около 02:33 и 02:40.
Местных жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
"Внимание. В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытии. О последствиях попаданий сообщайте на спецлинию полиции 102!" - говорится в заявлении полиции.
Заметим, около двух часов ночи в Воздушных силах фиксировали движение российских ударных беспилотников в направлении Харьковской области.
Позже мэр Харькова рассказал, что есть информация об "ударе "Шахедом" по центральной части города".
"Детали выясняем", - добавил он.
Впоследствии мир Харькова рассказал, что враг нанес воздушный удар по административному зданию в Салтовском районе, и на месте "прилета" произошел пожар.
Также Терехов передал, что на многоэтажке напротив были выбиты окна, также пострадала АЗС.
"Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают все соответствующие службы", - добавил он.
Позже мэр Харькова рассказал, что второй "прилет" дрона был в Основянском районе.
По его словам, на месте попадания также есть пожар.
Напомним, вечером 4 февраля в Воздушных силах рассказали о запуске российскими захватчиками ударных беспилотников в сторону Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы "Шахедов".
Ночью в Киеве были слышны взрывы, в столице работали системы ПВО из-за вражеских беспилотников.
Кроме того, о работе ПВО из-за дронов врага заявляли и в Киевской области.
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