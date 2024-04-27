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У Харкові пролунали вибухи, росіяни завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи через ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові у ніч проти 27 квітня пролунали вибухи через ракетні удари російських окупантів по місту. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Вибухи у місті пролунали близько пів на першу ночі.

"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів", - передав мер.

В ОВА закликають жителів Харкова перебувати в укриттях до відміни повітряної тривоги.

"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", - пише керівник адміністрації.

Начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) у своєму Telegram о 00:35 розповів про продовження ворожого обстрілу.

"Повторні пуски ворожих ракет - не покидайте укриття!" - йдеться в його публікації.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Які наслідки

Пізніше в ОВА заявили, що російські окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. 

"На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", - розповів Синєгубов.

Він додав, що на місці тривають роботи по обстеженню наслідків ворожої атаки.

В мерії уточнили, що "прилетіло" поряд з медичним закладом у Харкові.

"На даний момент без постраждалих - у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація", - повідомив Терехов. 

Трохи пізніше в ОВА уточнили, що ракетний удар зафіксували між корпусами цивільної лікувальної установи

"Є пошкодження скління приміщень. На цю хвилину - без постраждалих", - йдеться в публікації Синєгубова о 01:23.

Нічна ракетна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося що пізно ввечері 26 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну атаку з боку РФ. 

Був зафіксований рух керованих ракет, а також "Кинджалів" в українському повітряному просторі. Також було відомо про вибухи в Івано-Франківській області.

Також стало відомо, що на тлі ракетної атаки РФ територією України Польща піднімала у небо свою бойову авіацію.

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ХарківВійна в УкраїніРакетний ударВибухи