У Харкові пролунали вибухи під час тривоги

У Харкові пролунали вибухи у середу, 21 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що в області оголошена повітряна тривога.
Поки немає офіційної інформації щодо ситуації в місті.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів по Салтівському району. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Проте виникла пожежа в нежитлових приміщеннях. Працівники ДСНС вже працюють на місцях влучань.
У свою чергу мер міста Ігор Терехов повідомив про обстріл Київського району поблизу житлової забудови. За попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа сталася в одноповерхових нежитлових будівлях поряд із будинками. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Куп'янськ і Стрілечу Харківської області, шестере людей отримали поранення.
Раніше 21 вересня окупанти пошкодили Печенізьку греблю у Харківській області.
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